Motociclista atendido tras derrape en carretera

NUEVA ROSITA, COAH.- Un habitante del Ejido Santa María protagonizó un fuerte accidente la tarde de este lunes al perder el control de la motocicleta que conducía sobre la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Nueva Rosita con Múzquiz.

El incidente generó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia en dicho perímetro, auxiliando rápidamente a la persona afectada.

El motociclista, identificado como José Eduardo N, derrapó justo al desplazarse sobre el bulevar, a la altura del Panteón Santa Rosa, según testigos, la motocicleta se deslizó violentamente sobre el pavimento, provocando que el conductor cayera y sufriera diversas lesiones.

Elementos de Seguridad Pública Municipal se percataron del accidente y de inmediato solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al afectado, con visibles signos de dolor.

Tras recibir los primeros auxilios, José Eduardo fue trasladado a un centro médico cercano, donde se reporta que su estado de salud es estable y se recupera satisfactoriamente.

La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para evitar complicaciones mayores; las autoridades exhortan a los conductores de motocicletas a extremar precauciones, especialmente en tramos de alta velocidad y zonas con pavimento irregular.

Este accidente se suma a los llamados de concientización sobre el uso adecuado del equipo de protección y el respeto a los límites de seguridad vial.