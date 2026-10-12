IMSS en Nueva Rosita enfrenta crisis de medicamentos, denuncia el sacerdote José Luis Hernández Bermea

NUEVA ROSITA, COAH.- El sacerdote José Luis Hernández Bermea dijo que es triste observar la difícil situación que se vive en el IMSS ante la carencia de medicamentos e insumos, situación que, afirmó, dificulta la atención de los pacientes y pone en riesgo su salud y su vida.

Al señalar que actualmente la realidad supera la ficción, el padre comentó que tiene la oportunidad de visitar a enfermos en el Seguro Social, donde ha observado cómo médicos, enfermeros y enfermeras trabajan con recursos limitados para atender a los derechohabientes.

Consideró que los recursos destinados a la institución deben utilizarse para garantizar el abasto de medicamentos e insumos, así como una atención médica digna para quienes pagan sus cuotas y esperan recibir los servicios correspondientes.

Hernández Bermea advirtió que, cuando los pacientes no reciben sus medicamentos a tiempo o no pueden completar sus tratamientos por falta de existencia, las consecuencias pueden ser graves.

Asimismo, cuestionó las posibles irregularidades en el manejo de los recursos y calificó como inhumano que estas situaciones afecten la vida de las personas.

El sacerdote también lamentó que algunas familias tengan que comprar medicamentos con sus propios recursos ante la falta de suministro, pese a que no todas cuentan con la capacidad económica para hacerlo.

Señaló que resulta preocupante pagar las cuotas al IMSS sin ver reflejada esa aportación en la atención que necesitan los pacientes.

Finalmente, recordó que durante una misa pidió oración por las personas que han fallecido sin concluir sus tratamientos o por no contar con los medicamentos necesarios.

Hizo un llamado al Gobierno y a la sociedad para trabajar en la transparencia de los recursos y exhortó a respaldar al personal del IMSS, que, aseguró, realiza sus labores con carencias y enfrenta dificultades incluso para efectuar curaciones.

"Hoy en día dicen: no se enfermen, porque no hay medicamentos", las autoridades, el gobierno quienes se encargan de adquirir esos insumos, no sé en qué estarán pensando bueno, en sus bolsillos lamentablemente hasta ese grado ha llegado la corrupción y más queriendo desacreditar esa necesidad, diciendo que no pasa nada, que todo está bien, que no hay escasea de medicamento, abundó.