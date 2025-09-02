Estrategia 'Comercio Seguro' fortalece seguridad en establecimientos de Múzquiz

Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los establecimientos comerciales del Municipio de Múzquiz, elementos del Mando Único de Seguridad Pública, encabezados por su director José Ponce Sánchez, pusieron en marcha la estrategia denominada 'Comercio Seguro'.

Como parte de esta iniciativa, recorrieron más de una docena de negocios situados en puntos diversos del Centro Histórico, para informar a los propietarios sobre la creación de un Chat especial que les permitirá mantener comunicación directa con las autoridades.

El director del Mando explicó que esta herramienta digital busca facilitar el reporte inmediato de situaciones anómalas, así como reforzar la vigilancia en zonas comerciales.

"La intención es combatir el robo en estos negocios y mantener una vinculación directa con los propietarios", señaló Ponce Sánchez, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención del delito.

Durante la primera fase del operativo, los elementos visitaron 16 locales ubicados en el corazón comercial de la ciudad. En cada uno de ellos se explicó el funcionamiento del Chat y las acciones que se implementarán en caso de emergencias o sospechas.

Los comerciantes expresaron su respaldo a la estrategia, reconociendo además el esfuerzo por mejorar la seguridad en sus espacios de trabajo y avalando las acciones que aplica Ponce Sánchez, a su llegada al Municipio de Múzquiz tomando las riendas de la seguridad.

El plan contempla extenderse más allá de la cabecera municipal. En próximas etapas, se prevé visitar los comercios ubicados en los minerales de Palaú, Rancherías, Barroterán, La Florida y Villa de Esperanzas, así como en zonas ejidales como La Cuchilla, Ejido La Mota, Nogalitos, etc.

Esta expansión busca replicar el modelo de comunicación directa en todo el Municipio, con estas acciones, el Mando Único reafirma su compromiso con la protección del comercio local, apostando por el uso de tecnología y el contacto constante con la ciudadanía como pilares fundamentales para construir entornos más seguros y confiables.