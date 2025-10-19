UTRC comprometida con bienestar de su alumnado

NUEVA ROSITA, COAH.- La joven que desapareció en esta ciudad y que horas después fue localizada sana y salva, es estudiante de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC).

El rector, Doctor Sergio Villarreal, confirmó lo anterior, destacando que, al percatarse de la situación, las autoridades universitarias se comunicaron de inmediato con los familiares de la joven, colaborando con la Fiscalía en la recopilación de información que pudiera ayudar a esclarecer su paradero.

La universidad se mantuvo en contacto constante con las autoridades ministeriales para apoyar en la investigación. Durante las indagatorias, se entrevistó a varios estudiantes que indicaron haber visto a la joven salir del campus acompañada por un grupo de compañeros.

Posteriormente, abordó un autobús con destino a esta localidad, momento a partir del cual se perdió el contacto con ella desde la universidad. Más tarde, se confirmó que la joven se trasladó voluntariamente al municipio de Sabinas.

Cabe señalar, esta es la primera vez que la joven se ausenta de su hogar, lo que generó inquietud entre sus familiares y la comunidad universitaria. Afortunadamente, no se reportó ningún daño físico ni emocional.

La UTRC reiteró su compromiso con el bienestar de su alumnado y aseguró que se mantendrá atenta a la situación, esperando que casos similares no se repitan.

Cabe mencionar que la joven no se presentó a clases el pasado viernes, y se está a la espera de indicaciones por parte de su familia para su reincorporación a la vida académica.