San Juan de Sabinas: Jornada Regional de Trabajo Social el 21 de agosto

NUEVA ROSITA, Coah.- El próximo 21 de agosto se llevará a cabo la Jornada Regional de Trabajo Social en el municipio de San Juan de Sabinas, informó el doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, director del Centro de Salud de Nueva Rosita.

Explicó que la actividad está dirigida a trabajadores sociales de distintas instituciones, por lo que extendió la invitación al personal del Seguro Social, ISSSTE, secundarias, preparatorias y cualquier establecimiento donde se desempeñen profesionales de esta especialidad.

Montemayor Menchaca señaló que habitualmente participan alrededor de 35 trabajadoras sociales en estos acontecimientos, quienes durante la jornada reciben una conferencia, realizan presentaciones de trabajos de revisión e intercambian experiencias, buenas prácticas y conocimientos relacionados con su labor.

Destacó que este foro permite fortalecer los vínculos entre quienes se dedican al trabajo social, una especialidad de las ciencias sociales que cuenta con un amplio campo de acción, tanto en instituciones de salud como en los ámbitos jurídico y educativo.

Añadió que el trabajo social mantiene una amplia temática y presencia en diversos establecimientos, por lo que consideró importante generar espacios para compartir experiencias y conocimientos entre quienes ejercen esta profesión.

La jornada se realizará en el Salón Cumbres, con registro a partir de las 08:00 horas, inauguración a las 09:00 y conclusión de actividades a las 13:00 horas. Al término se compartirán alimentos entre los asistentes y se llevará a cabo la tradicional rifa de regalos del Centro de Salud.