Juan Carlos Long impulsa torneo de fútbol en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El municipio de San Juan de Sabinas mantiene el impulso al deporte durante el periodo vacacional de verano, con actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y adultos, informó el coordinador deportivo Juan Carlos Long Lozano.

El funcionario señaló que actualmente se desarrolla un torneo de fútbol en las categorías infantil, juvenil y libre, con encuentros programados en un horario de 16:00 a 22:00 horas, como parte de las acciones para fomentar la activación física y la convivencia familiar.

Long Lozano reconoció que durante las vacaciones de verano ha disminuido la afluencia de personas en las instalaciones de la Deportiva, debido a que muchas familias salen de la ciudad; sin embargo, aseguró que continúan trabajando en los proyectos deportivos establecidos.

Destacó que recientemente se obtuvieron resultados positivos en esta área, como la participación en la Copa del Desierto, donde la academia Venados tuvo una destacada actuación al representar a Nueva Rosita en las categorías infantil y juvenil de fútbol.

Añadió que próximamente se pondrá en marcha un proyecto de fútbol de veteranos en categoría libre, que se desarrollará en la cancha del Cuadro La Loca, recientemente concluida, con la participación estimada de alrededor de 12 equipos o más.

Finalmente, hizo un llamado a los padres de familia para que durante este periodo vacacional mantengan cuidados especiales con sus hijos, principalmente con la hidratación y el acompañamiento necesario para evitar riesgos ante las altas temperaturas.