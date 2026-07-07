Localizan a Juan Maldonado en Múzquiz tras intensa búsqueda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Integrantes del Grupo de Voluntarios de Reacción Inmediata Múzquiz localizaron a Juan Maldonado conocido como "El Tuco", ciudadano que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo.

Fue la tarde de este martes, cuando fue ubicado muy cerca de su hogar, lo anterior, tras sumarse algunos ciudadanos a la búsqueda de esta persona, inclusive peinando las faldas de la Sierra Santa Rosa donde presuntamente lo observaron caminar.

De acuerdo con la información proporcionada, el ciudadano muzquense salió de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Rosa, alrededor de las 08:00 horas del domingo 5 de julio y, desde ese momento, se desconocía su paradero. La familia se encontraba desesperada debido a que Juan Maldonado no se encuentra en óptimas condiciones de sus facultades mentales, situación que incrementó el riesgo para su integridad y seguridad.

Las labores de búsqueda comenzaron aproximadamente a las 05:30 horas del martes, cuando familiares y jóvenes voluntarios se concentraron en las inmediaciones de la antigua fundición cerca de la Sierra Santa Rosa para organizar el operativo y recorrer distintos sectores del municipio. Los participantes realizaron recorridos con el objetivo de obtener cualquier indicio que permita localizar al hombre desaparecido, manteniendo la coordinación entre voluntarios y familiares durante la jornada.

La familia solicitó en su momento, el apoyo de la ciudadanía y pidió que cualquier información que contribuya a dar con el paradero de Juan Maldonado sea reportada al teléfono 864 616 25 88.

Horas después, integrantes de Reacción Inmediata, localizaron al ciudadano, cerca de su domicilio, desplazándolo al inmueble para brindarle atención pre hospitalaria puesto que presentaba un cuadro de deshidratación.