Cruz Roja Mexicana auxilia a hombre deshidratado en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre fue auxiliado por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana tras encontrarlo deshidratado y con problemas de salud en un terreno baldío en el barrio La Gloria.

Silvia Contreras Daniel, coordinadora de la institución, dio a conocer lo anterior. Dijo que al paciente se le brindó atención prehospitalaria inmediata, ya que refirió tener cerca de 4 días tirado en el predio y sin levantarse.

El afectado responde al nombre de Juan N, de 47 años de edad, el cual comentó no tener domicilio y vivir en situación de calle. Esta persona presentaba un cuadro severo de deshidratación, motivo por el cual fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para valoración médica.

Juan mencionó tener dos familiares, añadiendo Silvia Contreras que ella personalmente acudió a los domicilios, pero ninguna de las dos personas quiso acompañarlo al nosocomio.

"Nosotros, por nuestra cuenta, le brindamos el auxilio humanitariamente, puesto que una persona en este tipo de situaciones debe ser atendida médicamente", resaltó la entrevistada.