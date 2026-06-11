Fiscalía investiga a David N por violencia familiar en Múzquiz

SABINAS, COAH.- El individuo identificado como David N, señalado de haber lesionado con una daga a su pareja sentimental de nombre Juanita, será presentado en las próximas horas ante un juez de control del juzgado penal, confirmó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán.

Los hechos se registraron en el Municipio de Múzquiz, donde la joven resultó herida. Autoridades destacaron que, pese a la agresión, la víctima se encuentra estable y bajo atención médica, lo que permitió descartar un riesgo mayor en su estado de salud.

La audiencia inicial definirá la situación jurídica del imputado, bajo el principio de tutela del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al ser consideradas un grupo vulnerable en este tipo de delitos.

El delegado explicó que la carpeta de investigación continúa en integración y que, para no entorpecer el proceso, ciertos datos se mantienen bajo reserva. Una vez que se concrete la vinculación a proceso, la autoridad estará en condiciones de informar con mayor amplitud.

El caso se suma a los expedientes de violencia familiar que se atienden en la región, donde la Fiscalía ha reiterado su compromiso de actuar con rigor jurídico para sancionar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas.