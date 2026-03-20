Más de 30 delegaciones de maestros participan en los Juegos Deportivos del FAM en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Teniendo como sede el Pueblo Mágico de Múzquiz, la mañana de este viernes, docentes pertenecientes al sector magisterial de la Sección 5 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación que dirige como secretario general a nivel estatal, el maestro Everardo Padrón García, participaron en el evento de los Juegos Deportivos del (FAM) Fondo de Ayuda Mutua, celebrando su 43 aniversario contando además con la presencia de la Presidenta Municipal Laura Jiménez Gutiérrez.

Dicho evento que reunió a más de 30 delegaciones de maestros entre ellas a visitantes de la ciudad de Monclova, 5 Manantiales y Sabinas, se efectuó en las instalaciones de la Macroplaza Municipal de esta localidad.

Se informó que, al celebrar el Cuadragésimo Tercer Aniversario del FAM, una gran fortaleza que tiene la sección 5 del SNTE, se reconoce a la vez, el inicio y la conservación de una institución como esta lo cual es un gran logro para todas y todos los trabajadores de la educación de dicha fracción.

Con la presentación de las delegaciones y centros de trabajo participantes conformadas por maestras y maestros, dieron inicio estas actividades deportivas donde además rindieron honores al lábaro patrio.

Acto seguido en su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, felicitó a todos los maestros no solo por la celebración de más de 4 décadas e historia de este noble Fondo, sino porque permite reconocer el valor de la solidaridad que distingue a las y los maestros.

"El FAM representa la esencia de la unión, del respaldo entre compañeros y, del sentido humano que caracteriza el magisterio coahuilense, hablar de las y los maestros, es hablar, de quienes dedican sus vidas a transformar realidades, su labor no se limita a la enseñanza, trasciende en la construcción de una sociedad más justa, más preparada y más solidaria.

Al tomar uso de la voz el secretario general, Everardo Padrón, dijo que hace 43 años hubo una visión, un comité ejecutivo seccional, encabezado por el maestro Humberto Dávila Esquivel, convirtió dicha visión en una realidad, el nacimiento de un instrumento de beneficio social para las y los trabajadores de la educación de la Sección 5.

"Muy meritorio que, a lo largo de la historia, se haya constituido en ese instrumento de beneficio social, que hoy por hoy, representa la Sección Quinta, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional, pero más meritorio es, que, a 43 años de su nacimiento, el Fondo de Ayuda Mutua, hoy por hoy, sea un instrumento de beneficio social sólido, creciente y de beneficio permanente.

Fue la profesora, Alejandra Rosales González quien dio lectura a la fundación del FAM destacando que fue un 16 de marzo de 1983, bajo la dirigencia del Mtro. Humberto Dávila Esquivel que nace el Fondo de Ayuda Mutua como una institución de la Sección 5 del SNTE, con la finalidad de brindar apoyo económico inmediato a las familias de compañeras y compañeros agremiados que fallecen.

Al día de hoy el Fondo de Ayuda Mutua, se ha convertido en la mayor y más importante institución de seguridad social para los miembros de dicha sección sindical.

Para su concepción se llevaron a cabo reuniones en el municipio de Múzquiz con maestras y maestros de la Región Carbonífera y miembros de esa localidad, con apoyo de los cuales se dio forma al proyecto del Fondo.

Es por ello que, cada año se realiza una celebración deportiva para conmemorar la creación de un proyecto que hoy es realidad. En dicho festejo se realizan juegos de softbol y voleibol donde participan agremiadas y agremiados de las distintas delegaciones escolares del municipio de Múzquiz.

Presentes, además estuvieron: el profesor Guadalupe Salinas Garza, representante del Comité Ejecutivo Nacional de la Sección V; profesor Gerardo Múzquiz Loo, promotor Deportivo Municipal; profesor Ricardo Miranda Victoria, Secretario del Fondo de Ayuda Mutua; profesor Jorge Luis Hernández Guzmán, representante regional del FAM; profesora Nélida Santos Galván, subdirectora de Servicios Educativos Regionales en San Juan de Sabinas y Múzquiz; profesora Alma Rosa Pérez Torres, Jefa de Sector de Educación Preescolar No. 31; Doctora Martha Maribel Olvera Costilla subdirectora administrativa de la Escuela Normal Experimental, en representación del profesor Virgilio Nieto López.