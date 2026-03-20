Sabinas: Se preparan 13 mil estudiantes para vacaciones de Semana Santa

SABINAS, COAH.- Un total de 13 mil 011 estudiantes de nivel básico en los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso se alistan para el próximo período vacacional de Semana Santa, que iniciará el 27 de marzo y concluirá el 13 de abril.

Durante este lapso, las instituciones educativas suspenderán actividades para dar paso al descanso de alumnos y docentes, así como también al personal administrativo.

La profesora María del Socorro Jiménez Benavides, directora de servicios educativos en la Región Carbonífera, informó que se ha emitido una recomendación especial a los padres de familia: mantener el cuidado y la supervisión de sus hijos para garantizar un regreso seguro y feliz a las aulas.

La funcionaria destacó la importancia de que los estudiantes aprovechen este tiempo, conviviendo con sus padres, en un ambiente sano y familiar.

Previo al receso, los docentes participarán en el Consejo Técnico Escolar, programado para finales de este mes. Posteriormente, se dará paso a las dos semanas de vacaciones oficiales, con el retorno a clases fijado para el 13 de abril, fecha en la que se reanudarán las actividades académicas en todos los planteles.

En cuanto a la seguridad de las escuelas, Jiménez Benavides expresó que se han girado oficios a los centros de trabajo para que resguarden los bienes materiales en bodegas especiales. Esta medida busca prevenir incidentes durante el período en que los planteles permanecerán cerrados, reforzando así la protección del patrimonio escolar.

Finalmente, la directora informó que el proceso de preinscripciones ya concluyó, aunque se mantiene la vigilancia sobre las próximas inscripciones correspondientes al siguiente ciclo escolar.

Con ello, se busca garantizar que la organización administrativa esté lista para recibir a los estudiantes en el nuevo período educativo.