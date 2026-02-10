Trágico deceso de periodista conmociona a la región Carbonífera

VILLA DE CLOETE, COAH.- La mañana de este martes fue localizado sin vida el periodista Julio N., quien durante muchos años colaboró en distintos medios de comunicación de la Región Carbonífera. El hallazgo ocurrió en un domicilio de la calle Bruno Rosales, en la zona centro de la Villa de Cloete, lo que generó la movilización de cuerpos de rescate y corporaciones policiales.

De acuerdo con la información disponible, familiares no habían visto a Julio desde la noche anterior y al ver que no había salido a almorzar fueron a buscarlo a su cuarto pero no estaba; al salir al patio se encontraron al comunicador colgado de un muro y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja de Sabinas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y otras autoridades acudieron al lugar para resguardar el área, mientras que el Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició las primeras indagatorias. El cuerpo fue trasladado posteriormente a una funeraria local para los procedimientos legales y médicos correspondientes.

Julio N. era conocido en la región por su trayectoria periodística. En semanas recientes se había mantenido activo en redes sociales, donde el pasado 28 de enero publicó un extenso mensaje en el que denunció acoso laboral, maltrato y falta de respuesta a reportes que aseguró haber presentado en su anterior centro de trabajo. Adicionalmente, confiesa que ya había intentado suicidarse ingiriendo 47 pastillas.

"Y luego me quieren arruinar la vida. Aun así de que YO (Afectado) puse mil reportes del acoso laboral, pedí un grito de auxilio en el grupo "Avance", nunca se hizo justicia, ni siquiera la investigación con la AIC Agencia de Investigación Criminal, el Director me saco del grupo y me eliminó de administrador de las redes sociales (por temor hacerlo PÚBLICO) Permitiste que me siguieran denigrando, acosando en todos los sentidos, difamando y burlándose de mí, señalando juzgado, me negreabas a más no poder y sin pago y yo dando lo mejor de mí cada día PROFESIONALMENTE y cuando te pedía mi pago, a mí me decías no hay Dinero y a la administradora le pedías A MI nombre el pago correspondiente de lo laborado (comerciales, publicidad, las transmisiones en vivo que solo me dabas para el camión de IDA y que ya lo demás era mi pedo", ese dinero te lo clavabas y todavía me mandabas a Cloete a dar abono A TU AMANTE, con la que tienes un hijo y me decías "Como te voy a pagar si te estoy haciendo FAMOSO, ya viste cuántos like tienes, eres todo un Crack, sigue así".. quien te conoce sabe que es verdad."

Además, su última publicación en Facebook fue la palabra "FIN", mensaje que hoy es interpretado por colegas y seguidores como una despedida.