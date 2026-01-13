Óscar Ríos apoya a empleados del DIF en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS COAH.- En el marco del Día del Empleado del DIF, el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, realizó una visita a las instalaciones del Sistema DIF Municipal, organismo que preside la Lic. Karina Ríos Ornelas, donde reconoció el esfuerzo, la dedicación y el compromiso del personal que diariamente trabaja en favor de las familias más vulnerables del municipio.

Durante su mensaje, el alcalde destacó la importancia del trabajo que realiza el DIF, aun en medio de un panorama económico complicado, señalando que el personal es un pilar fundamental para mantener la atención cercana y humana que caracteriza a la administración municipal. Asimismo, expresó su confianza en que vendrán tiempos mejores para San Juan de Sabinas, gracias al trabajo en conjunto entre gobierno y ciudadanía, lo que también se reflejará en una mayor responsabilidad financiera.

Óscar Ríos Ramírez fue enfático al señalar que, pese a las dificultades económicas que enfrenta la administración, los programas sociales no se detendrán y no se contempla ningún recorte de personal en el DIF, reiterando el compromiso de su gobierno con el bienestar social y la estabilidad laboral de quienes forman parte de esta institución.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Karina Ríos Ornelas, agradeció al alcalde el respaldo constante, destacando que el DIF es el rostro humano de la administración y un apoyo directo para miles de familias de San Juan de Sabinas, labor que se fortalece con el trabajo coordinado y el apoyo institucional.

Como parte de la visita, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones del DIF y hizo un llamado a seguir trabajando en unidad, con vocación de servicio y compromiso social, para continuar llevando beneficios reales a quienes más lo necesitan.