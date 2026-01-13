Laura Jiménez entrega recarpeteo en la calle Elizardo Gutiérrez de Múzquiz

Múzquiz, Coah.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez realizó la entrega oficial de la obra de recarpeteo en la calle Elizardo Gutiérrez, una acción que mejora de manera significativa la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de las familias del sector.

La alcaldesa destacó que estos trabajos fueron posibles gracias al trabajo coordinado con el gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, a través del programa de obras sociales Pa Delante Coahuila, en conjunto con el Municipio de Múzquiz. "Hoy esta vialidad ofrece mejores condiciones para el bienestar y la seguridad de nuestras familias. Seguimos avanzando con acciones que transforman y fortalecen a nuestra comunidad", expresó la presidenta municipal durante la entrega de la obra.

El recarpeteo de la calle Elizardo Gutiérrez forma parte de un paquete de obras que se realizan en distintos puntos del municipio, reafirmando el compromiso de los gobiernos estatal y municipal de continuar impulsando infraestructura urbana digna, funcional y segura para todas y todos.

El Gobierno Municipal de Múzquiz continúa con la visión de seguir trabajando en equipo para llevar desarrollo y mejores servicios a la ciudadanía.