Madre busca a su hija Karina Sánchez desaparecida en Houston

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- A través de redes sociales, la docente María del Carmen Ortiz Ramos solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a su hija, Karina Aracely Sánchez Ortiz, quien reside en Houston, Texas.

En la publicación, la maestra expresó que durante mucho tiempo compartió fichas y fotografías de personas desaparecidas, pero nunca imaginó que tendría que hacerlo para buscar a su propia hija.

"Siempre he compartido fotos de personas desaparecidas, pero nunca pensé que me tocaría hacerlo por mi hija", escribió en su mensaje a través de una de las plataformas digitales, donde además pidió a los usuarios compartir la información para ampliar su difusión.

La mujer identificó a su hija como Karina Aracely Sánchez Ortiz y señaló que vive en Houston, Texas, sin proporcionar mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Asimismo, puso a disposición los números telefónicos 878 700 2776, de Piedras Negras, Coahuila, y 861 268 3838, de Sabinas, Coahuila, para que cualquier persona que cuente con información pueda comunicarse con la familia.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre este caso, mientras familiares y amigos mantienen la búsqueda y solicitan el respaldo de la comunidad para compartir la publicación.