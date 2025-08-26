Alcaldesa de Múzquiz Acompaña a Niños en Juegos Mecánicos de la Feria

La alegría y diversión se hicieron presentes en la Feria de Santa Rosa de Lima 2025 con la presentación especial de Lara Campos y Los Meñiques de la Casa, quienes deleitaron a cientos de niñas y niños que acudieron con sus familias a este tradicional festejo.

Al finalizar el espectáculo, las y los pequeños se dirigieron al área de juegos mecánicos, donde fueron recibidos por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien convivió con ellos y les obsequió tarjetas con puntos para que pudieran disfrutar de la diversión.

Los juegos mecánicos lucieron llenos de sonrisas, risas y gritos de emoción de las y los niños, quienes vivieron momentos inolvidables en compañía de sus familias, fortaleciendo así el ambiente de sana convivencia que distingue a esta gran feria.

Con actividades pensadas para todas las edades, la Feria de Santa Rosa de Lima 2025 continúa consolidándose como un espacio de tradición, unión familiar y diversión para la comunidad de Múzquiz y visitantes de la región.