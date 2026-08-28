Múzquiz celebra misa de acción de gracias por Santa Rosa de Lima

MÚZQUIZ, COAH.- En el Museo Presidio Santa Rosa se llevó a cabo la misa de acción de gracias en honor a la patrona Santa Rosa de Lima.

La ceremonia se realizó como parte de los festejos en este municipio, y congregó a feligreses, funcionarios y visitantes en el recinto histórico.

Asistió como invitada especial la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien acompañó las actividades religiosas programadas en el marco de la celebración patronal.

La misa fue oficiada por el padre Hermenegildo Villalpando Gómez, quien encabezó la acción de gracias dedicada a Santa Rosa de Lima ante los asistentes.

La profesora Alejandra Rosales González, directora del museo en el Pueblo Mágico de Múzquiz, informó sobre la realización del evento y la participación de la comunidad.

Dijo que de Santa Rosa de Lima se recuerda que era una jovencita dedicada al servicio de la comunidad; ella siempre le tuvo mucha fe al niñito Dios, para todo hacía oración.