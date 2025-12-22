Laura Jiménez y comunidad celebran la Posada Navideña 2025 en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Más de 10 mil personas se congregaron la tarde-noche del pasado domingo en la plaza Benito Juárez para disfrutar de la gran Posada Navideña 2025, un evento que llenó de alegría, música y tradición el corazón de la ciudad.

La celebración se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad que acudió con entusiasmo a compartir el espíritu navideño.

Benjamín Zamora y Ricardo Guerrero, organizadores del evento, destacaron que esta posada fue posible gracias al esfuerzo conjunto de un equipo comprometido con el bienestar de Esperanzas.

"Queremos llevar alegría a la niñez y a las familias, por eso preparamos piñatas, show de payasos, entrega de bolos, juguetes y mucha diversión", expresaron.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez también se hizo presente en la celebración donde felicitó a los organizadores por su dedicación y por fomentar la unión, la armonía y la paz entre los habitantes.

"Eventos como este fortalecen el tejido social y nos recuerdan la importancia de convivir en comunidad", señaló durante su intervención.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, elementos policiacos estuvieron desplegados en el lugar, permitiendo que las familias disfrutaran del evento con tranquilidad.

No se reportaron incidentes, lo que contribuyó al ambiente festivo y ordenado de la jornada.

Con una asistencia que superó las 10 mil personas, los organizadores ya planean repetir la experiencia en 2026 con la expectativa de sumar aún más sorpresas y la participación de un gran número de grupos musicales para seguir fortaleciendo esta tradición navideña.