Coahuila

Premian a equipos en el Torneo de Voleibol en Melchor Múzquiz

La alcaldesa reafirma su compromiso con el deporte y la convivencia.

Por Staff / La Voz - 22 enero, 2026 - 05:22 p.m.
      Melchor Múzquiz, Coah.- La presidenta municipal Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la clausura del Torneo Estudiantil de Voleibol y Basquetbol, el cual se desarrolló durante cuatro meses y contó con la participación de 48 equipos en las ramas varonil y femenil.

       

      Durante el evento se realizó la premiación a los equipos que obtuvieron primero y segundo lugar en las categorías infantil, juvenil y libre, reconociendo su esfuerzo, disciplina y compromiso deportivo.

       

      Asimismo, se entregaron reconocimientos a 18 equipos, con la presencia del promotor deportivo Gerardo Múzquiz y los profesores Reynaldo Olivares, José Luis Treviño y Ernesto de los Santos, quienes contribuyeron a la organización y desarrollo del torneo.

       

      La alcaldesa felicitó a todas y todos los participantes, así como a quienes hicieron posible este evento, reafirmando el compromiso de su administración de seguir impulsando el deporte y la sana convivencia como pilares para el desarrollo de la niñez y juventud.

