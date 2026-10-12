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Coahuila

Parada cívica en Múzquiz: Laura Jiménez promueve la diversidad cultural

La parada cívica en Múzquiz reunió a autoridades y estudiantes para celebrar la diversidad cultural del país.

Por Teresa Muñoz - 12 octubre, 2026 - 07:13 p.m.
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      Múzquiz, Coah.- Autoridades municipales y educativas participaron en la parada cívica realizada frente a la explanada de la Presidencia Municipal de Múzquiz para conmemorar el Día de la Nación Pluricultural.

      La fecha se instituyó como tal a partir del año 2020, en reconocimiento a la diversidad cultural que conforma al país y como parte de la promoción de valores cívicos en la comunidad.

      La profesora Mirena Jordán, directora de la oficina de Acción Cívica, dio a conocer la realización del acto y destacó la participación de instituciones educativas en estas actividades.

      Detalló que el evento contó con el apoyo de la escolta y la banda de guerra del plantel Conalep Múzquiz, que encabezaron los honores correspondientes.

      Aseveró que, en Múzquiz, se continúan promoviendo las actividades cívicas en coordinación con las autoridades educativas y la administración municipal 2025-2027.

      A través de la administración que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, se respalda el fortalecimiento de la formación cívica entre estudiantes y población en general.

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