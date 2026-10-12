Parada cívica en Múzquiz: Laura Jiménez promueve la diversidad cultural

Múzquiz, Coah.- Autoridades municipales y educativas participaron en la parada cívica realizada frente a la explanada de la Presidencia Municipal de Múzquiz para conmemorar el Día de la Nación Pluricultural.

La fecha se instituyó como tal a partir del año 2020, en reconocimiento a la diversidad cultural que conforma al país y como parte de la promoción de valores cívicos en la comunidad.

La profesora Mirena Jordán, directora de la oficina de Acción Cívica, dio a conocer la realización del acto y destacó la participación de instituciones educativas en estas actividades.

Detalló que el evento contó con el apoyo de la escolta y la banda de guerra del plantel Conalep Múzquiz, que encabezaron los honores correspondientes.

Aseveró que, en Múzquiz, se continúan promoviendo las actividades cívicas en coordinación con las autoridades educativas y la administración municipal 2025-2027.

A través de la administración que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, se respalda el fortalecimiento de la formación cívica entre estudiantes y población en general.