110 viviendas con daños estructurales en zona centro de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.-Tras el reporte de una vivienda con desprendimiento de techo en la zona centro de Saltillo, la Dirección de Protección Civil municipal informó que ya se programó una inspección para evaluar las condiciones del inmueble y determinar las acciones correspondientes.

El titular de la dependencia, Francisco Martínez Ávalos, explicó que este tipo de casos forman parte de un diagnóstico más amplio realizado en el primer cuadro de la ciudad, donde se tiene identificado un universo aproximado de 7 mil viviendas, de las cuales alrededor de 110 presentan algún tipo de daño visible en su estructura.

Detalló que estas propiedades son reportadas al área del Centro Histórico, instancia encargada de ubicar a los propietarios y dar seguimiento legal o administrativo. Mientras tanto, Protección Civil interviene de manera preventiva al acordonar las zonas que representan un riesgo para peatones o automovilistas.

Martínez Ávalos precisó que, hasta el momento, las lluvias recientes no han generado afectaciones significativas en este tipo de viviendas. Señaló que el único incidente registrado ocurrió en la colonia Guadalupe Victoria, derivado de un problema de drenaje sanitario y no directamente por precipitaciones.

No obstante, advirtió que las construcciones antiguas, especialmente aquellas hechas de adobe y en condición de abandono, son más vulnerables al deterioro. Explicó que la acumulación de basura en techos y la obstrucción de bajadas pluviales provocan filtraciones de agua que debilitan la estructura y pueden derivar en derumbes.

El funcionario destacó que actualmente la dependencia también realiza más de 6 mil notificaciones anuales en zonas susceptibles a inundaciones, como parte de las acciones preventivas durante la temporada de lluvias.

En cuanto a la atención ciudadana, indicó que los propietarios de viviendas con posibles daños estructurales deben acudir con peritos acreditados por la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, quienes pueden emitir dictámenes con validez legal. En caso de detectar riesgos en viviendas vecinas, la ciudadanía puede reportar al 911 para que se genere un folio y se canalice la atención.

Finalmente, reiteró que el caso específico reportado será atendido en los próximos días, a fin de integrar el acta correspondiente y actualizar el registro de inmuebles en riesgo en la ciudad.