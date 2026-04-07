Hallan sin vida a Pedro Sánchez González en penal de Mesillas

SALTILLO, COAHUILA.- Un interno del Centro Federal de Reinserción Social Número 18, conocido como el penal de Mesillas, fue localizado sin vida al interior de su celda, en un hecho que ya es investigado por autoridades como un posible suicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue identificada como Pedro Sánchez González, también referido como Pedro Cornejo Silva, de 54 años de edad, quien se encontraba privado de su libertad por delitos de alto impacto, entre ellos delincuencia organizada, secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Elementos de seguridad confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales al momento de ser encontrado, lo que derivó en el inicio de las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Muertes en el penal de Mesillas

Este caso se suma a una serie de decesos registrados en el penal ubicado en Mesillas, donde familiares de internos y organismos han cuestionado las condiciones al interior del centro penitenciario.

En el último año, al menos cinco personas privadas de la libertad han perdido la vida en este lugar, en situaciones que incluyen suicidios, enfermedades como tuberculosis, riñas y presunta falta de atención médica.

Entre los casos más recientes destaca el de un interno fallecido el 6 de abril de 2026 bajo circunstancias similares, así como otros ocurridos en enero del mismo año por enfermedades y desnutrición. También se documentaron muertes violentas y por aparentes negligencias durante 2025.

Condiciones críticas en el penal

Diversas voces han señalado que el penal enfrenta un entorno crítico, al punto de ser considerado por algunos como un "centro de muerte", debido a denuncias de tortura, omisiones médicas y presuntos abusos contra los internos.

Cabe recordar que, tras señalamientos por violaciones graves a los derechos humanos, la entonces directora del penal fue separada de su cargo y actualmente es investigada por autoridades federales.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas reales de este nuevo deceso.