Javier Díaz González impulsa obras de pavimentación en el sur de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González continúa cumpliendo con la ciudadanía y llevando obras de pavimentación al sur de Saltillo con el objetivo de mejorar el flujo vehicular, así como dar mayor seguridad a automovilistas y peatones.

Importancia de la obra

En este sentido, con una inversión de 2.2 millones de pesos, arrancaron los trabajos de rehabilitación de pavimento en la calle Paseo de los Pumas, en la colonia Lomas de Lourdes.

"Esta es una obra muy demandada por los habitantes de este sector y aquí estamos arrancando porque estamos muy conscientes de que nuestra función y nuestra responsabilidad es cómo mejorar la calidad de vida de las y los saltillenses", refirió Javier Díaz González.

El alcalde recordó que, junto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se invertirán más de 300 millones de pesos en obras sociales en todo Saltillo.

Visitas a la colonia

El diputado local por el distrito 16, Álvaro Moreira Valdés, destacó que esta es la cuarta ocasión que el alcalde Javier Díaz visita la colonia Lomas de Lourdes.

"Es un alcalde presente, que siempre está en el corazón de las colonias atendiendo, escuchando, pero sobre todo resolviendo, porque cada vez que viene se hace algo aquí en Lomas de Lourdes, como cuando arrancó en Colonias al 100", señaló.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, dio a conocer que los trabajos se llevarán a cabo en la calle Paseo de los Pumas, entre Paseo del Cortijo y el retorno de Los Osos.

"Será una longitud total de más de mil 250 metros lineales en una superficie de más de 9 mil 300 metros cuadrados. Se llevarán a cabo trabajos de bacheo profundo en las áreas que presenten deterioro y se efectuará el barrido de la superficie existente, con la finalidad de preparar el área de trabajo. Se suministrará y colocará carpeta asfáltica con un espesor compacto de 4 centímetros", dijo.

A nombre de las y los beneficiarios, Brisa Oceguera Duarte agradeció al alcalde Javier Díaz por regresar nuevamente a Lomas de Lourdes.

"En esta colonia estamos muy agradecidos contigo porque, junto con el diputado Álvaro Moreira, siempre nos han escuchado y han estado al pendiente de lo que se requiere en este sector", mencionó.

Durante el arranque de la obra estuvieron presentes Eduardo Morelos Jiménez, regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; integrantes del Comité Pro Obra, así como vecinas y vecinos de la colonia.