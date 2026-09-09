Laura Jiménez entrega patrulla violeta para mujeres en Múzquiz

Múzquiz, Coah.— Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, atención y acompañamiento a las mujeres que requieran apoyo, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó la entrega de una patrulla violeta, como parte de la estrategia impulsada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

Como parte de esta acción, el Gobierno Municipal de Múzquiz realizó una inversión para la adquisición de esta unidad, además de fortalecer la capacitación de los elementos de la policía municipal y dotarlos de nuevas herramientas para brindar una atención más cercana, profesional y oportuna.

Durante el evento también se llevó a cabo la entrega de cámaras de solapa a los policías municipales, equipos que contribuirán a fortalecer los protocolos de actuación, documentar las intervenciones y brindar mayor certeza tanto a la ciudadanía como a los propios elementos de seguridad.

La capacitación y coordinación para la implementación de esta estrategia se realizó con el apoyo de la Secretaría de las Mujeres, la Instancia Municipal de la Mujer y la PRONNIF, fortaleciendo el trabajo conjunto para atender de manera integral las situaciones que involucren a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En estas acciones participaron la Lic. Lorena Long Guedea, directora de PRONNIF; la Profra. Lucinda Múzquiz, directora de la Instancia Municipal de la Mujer; y la Profra. Griselda Rodríguez de los Santos, coordinadora regional de la Secretaría de las Mujeres, quienes refrendaron su disposición para continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno Municipal.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que la seguridad y protección de las mujeres es una prioridad para su administración, por lo que se continuará fortaleciendo la capacitación, las herramientas y los mecanismos de atención.

"Cuando una mujer necesita apoyo, queremos que encuentre una respuesta y no esté sola", señaló.

Con la incorporación de la patrulla violeta y la capacitación especializada de los elementos municipales, Múzquiz se suma a la estrategia estatal Policía Violeta, fortaleciendo la prevención y la atención especializada para construir una comunidad más segura para todas.