Laura Jiménez Gutiérrez impulsa programa cultural en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, anunció que el Ayuntamiento impulsará un programa de actividades culturales con una frecuencia mensual, las cuales se desarrollarán al aire libre en plazas públicas de la cabecera municipal y de los distintos minerales del Pueblo Mágico.

La edil dio a conocer este proyecto luego de asistir al Festival Internacional del Folclor, celebrado en Múzquiz, donde participaron agrupaciones artísticas de Argentina, Chile, Colombia y México.

Jiménez Gutiérrez destacó que la respuesta de la ciudadanía fue positiva y calificó como un éxito la presentación de los artistas internacionales, al considerar que este tipo de eventos fortalecen la identidad cultural del municipio.

Señaló que, como Pueblo Mágico, Múzquiz debe mantener una agenda permanente de actividades culturales y familiares que promuevan la convivencia y acerquen el arte a la población.

Asimismo, afirmó que estos eventos permiten que las familias disfruten de espectáculos de calidad y, al mismo tiempo, generan beneficios para la economía local al incentivar la actividad de hoteles, restaurantes y pequeños comercios.

Finalmente, reiteró el compromiso de su administración para continuar promoviendo actividades que fortalezcan la cultura, impulsen el turismo y contribuyan al desarrollo económico del municipio.