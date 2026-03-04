Gobierno Municipal de Múzquiz fomenta la lectura en niños y niñas

Múzquiz, Coah.- El Gobierno Municipal de Múzquiz, que dirige la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Bibliotecas Municipales a cargo de la profesora Berenice Garza Martínez, continúa impulsando acciones en favor de la educación y el fomento a la lectura en niñas y niños del municipio.

Durante el mes de febrero, las Bibliotecas Públicas Municipales ubicadas en la cabecera municipal de Múzquiz, Villa de Palaú, Ejido La Cuchilla, Villa de las Esperanzas y Minas de Barroterán realizaron visitas a diversas instituciones educativas, llevando a cabo la actividad "Hora del Cuento".

A través de este programa, bibliotecarias municipales y estatales acudieron a diferentes escuelas del municipio con el objetivo de acercar a los estudiantes al maravilloso mundo de la lectura, promoviendo el hábito lector desde temprana edad y fortaleciendo su desarrollo académico y cultural.

Estas acciones forman parte del compromiso de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez de respaldar la educación en todas sus áreas, trabajando de manera coordinada con el personal bibliotecario para generar espacios de aprendizaje, imaginación y creatividad para la niñez de Múzquiz.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que contribuyan al crecimiento integral de las nuevas generaciones.