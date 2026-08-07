Fallece joven en Saltillo: investiga la fiscalía

SALTILLO, COAH.- Un joven de 19 años fue localizado sin vida la mañana de este viernes al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Topacio, en la colonia Miravalle, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información de las autoridades, alrededor de las 6:00 horas un familiar acudió al domicilio en busca de Sergio Antonio Pérez Rodríguez y, al encontrarlo inconsciente, solicitó apoyo al sistema de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para permitir las labores del personal de la Fiscalía General del Estado, que llevó a cabo el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la apertura de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Concluidas las diligencias periciales, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas relacionadas con el fallecimiento.