Gobierno Municipal de Múzquiz Rehabilita Calles en Minas de Barroterán

MÚZQUIZ, COAH. – La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez dio inicio a dos importantes obras de recarpeteo con concreto asfáltico en la localidad de Minas de Barroterán, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal de seguir mejorando la infraestructura vial en todas las comunidades.

Los trabajos se llevarán a cabo en la calle Flores Magón, desde la carretera Palau–El Sauz hasta la calle Bucareli, y en la calle 1° de Mayo, de la carretera Palau–El Sauz a la calle Francisco I. Madero. En total se rehabilitarán 2,818.72 metros cuadrados con carpeta asfáltica compactada al 95 %.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que estas acciones forman parte del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado y tienen como objetivo mejorar las principales arterias de acceso, facilitar la movilidad y brindar mayor seguridad a las familias y estudiantes.

"Nuestro compromiso es trabajar día a día con todas las comunidades y dar resultados, porque ustedes merecen obras de calidad. ¡Porque en Múzquiz... lo hacemos en grande!", expresó Jiménez Gutiérrez.

En el evento estuvieron presentes el Lic. Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora; el Profr. Rogelio Obregón Galarza, coordinador de Minerales; María de la Luz Cruz García, coordinadora de Minas de Barroterán; Miguel Ángel Rivera Guerrero, director municipal de Obras Públicas; y la Profra. Mireya Moreno Guanajuato, directora de la Escuela Primaria Benito Juárez.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de impulsar obras de calidad que mejoren la calidad de vida de los habitantes de todas sus comunidades.