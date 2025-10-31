Laura Jiménez Gutiérrez encabeza Festival de las Ánimas 2025 en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con la firme convicción de preservar y enaltecer las tradiciones mexicanas, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el Festival de las Ánimas 2025, una celebración que reunió a cientos de familias en la plaza principal Miguel Hidalgo para honrar la memoria de quienes han partido y fortalecer el orgullo cultural de nuestro municipio.

Las actividades iniciaron con un recorrido por las calles principales, liderado por La Catrina, acompañada de su corte de ánimas y de Gizzel I, Reina de las Fiestas Tradicionales de Múzquiz, así como su corte de honor.

A este emotivo desfile se unieron alumnos de la Escuela Secundaria Agustín Terrazas Menchaca, del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz y los grupos de danza Guittzili y Muzkugui, quienes llenaron de color, música y tradición el paso hacia la plaza principal.

Durante el festival artístico, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó la importancia de continuar fortaleciendo las expresiones culturales que dan identidad a Múzquiz, señalando que estas celebraciones unen a la comunidad, fomentan el respeto por nuestras raíces y fortalecen el sentido de pertenencia.

"Hoy celebramos nuestra historia, nuestras familias y la memoria de quienes nos acompañan desde otro plano. En Múzquiz valoramos nuestras tradiciones, porque en ellas está el corazón de nuestra gente", expresó la alcaldesa.

Tras las presentaciones de danza y relatos tradicionales, se realizó el recorrido por los altares de muertos instalados en el quiosco, dedicados a figuras representativas de la región como el Padre Ricardo y el Capitán Miguel de la Garza Falcón y el Profr. Sergio Guadalupe Hernández.

Los altares fueron elaborados por la Universidad Azteca, el Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz y personal administrativo del municipio, quienes destacaron por su creatividad y cuidado en los detalles.

La participación ciudadana fue notable, convirtiendo el festival en un encuentro comunitario lleno de respeto, orgullo y tradición.

Con acciones que promueven la cultura, la identidad y el arraigo, el Gobierno Municipal que preside Laura Jiménez Gutiérrez reafirma su compromiso con el fortalecimiento del patrimonio cultural de Múzquiz.