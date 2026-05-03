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Coahuila

Laura Jiménez presenta CERTTURC en Múzquiz: servicios para la comunidad

La instalación del módulo de CERTTURC busca facilitar el acceso a trámites de regularización en Múzquiz.

Por Staff / La Voz - 03 mayo, 2026 - 07:52 a.m.
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      MÚZQUIZ, COAHUILA.– La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la instalación del módulo itinerante de CERTTURC en el mineral de Villa de las Esperanzas, con el objetivo de acercar servicios de regularización y certeza jurídica a las familias de esta comunidad.

      Durante el arranque de actividades, la edil destacó la importancia de facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites que brindan seguridad patrimonial, reafirmando su compromiso de trabajar en coordinación con distintas instancias para beneficiar directamente a la población.

       

      En este evento se contó con la presencia de Miguel Ángel Leal, director de CERTTURC; Edier Sandoval, coordinador regional; así como del director municipal de Tenencia de la Tierra, Romaldo Hernández Álvarez; la coordinadora de la Villa de las Esperanzas, Cristina Riojas; y la notaria pública número uno, Elena de Jesús Isaac Guajardo, quienes respaldaron esta importante acción en favor de la ciudadanía.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa impulsando programas que fortalecen el bienestar y la certeza jurídica de las familias muzquenses, acercando soluciones directamente a sus comunidades.

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