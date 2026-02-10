Laura Jiménez coordina censo para escrituración en Múzquiz

Villa de Las Esperanzas, Coah. – El Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Tenencia de la Tierra, continúa fortaleciendo acciones que brindan certeza jurídica y bienestar a las familias del municipio.

Por indicaciones de la alcaldesa Laura Jiménez, el director de Tenencia de la Tierra, Romaldo Hernández Álvarez, sostuvo una reunión con el equipo de trabajo en Villa de las Esperanzas para coordinar un recorrido casa por casa, llevando el saludo de la presidenta municipal y del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante esta jornada se inició el levantamiento de un censo con el objetivo de integrar a las familias a un programa de escrituración que se gestionará en conjunto con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTTURC), lo que permitirá brindar certeza legal sobre el patrimonio de los habitantes de esta comunidad.

Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la administración municipal de trabajar en territorio, escuchando a la ciudadanía y gestionando programas que impacten directamente en la calidad de vida de las familias muzquenses.

En Tenencia de la Tierra no paramos, seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso.