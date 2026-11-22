MÚZQUIZ, Coah.- Con la participación de artesanos de distintos municipios de Coahuila, este pasado sábado fue inaugurada la Expo Artesanal Navideña 2026, Encuentro Estatal de los Municipios de Coahuila, en el Museo Julio Galán, un espacio dedicado a promover la creatividad, las tradiciones y la riqueza cultural de la entidad.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez presidió dicho evento con el tradicional corte del listón inaugural, invitando a las familias a visitar esta exposición durante el sábado y también hoy domingo, recorrer los stands y conocer las diferentes creaciones que los artesanos ofrecen, en un encuentro que busca acercar al público a las expresiones culturales y al trabajo artesanal de los municipios participantes.

La edil destacó que Múzquiz es sede de esta actividad, que reúne talento y tradición, además de representar una oportunidad para que los visitantes conozcan y aprecien la diversidad artesanal de Coahuila.

La Expo Artesanal Navideña estará abierta durante este fin de semana en el Museo Julio Galán, donde las familias podrán disfrutar de un recorrido por los diferentes espacios y descubrir productos elaborados por artesanos de la entidad.

La alcaldesa reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir, apoyar el trabajo de los artesanos y disfrutar de este encuentro cultural en familia.