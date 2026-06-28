Laura Jiménez arranca construcción de puente vehicular en Múzquiz

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez dio el banderazo de arranque a la construcción del puente vehicular del Callejón Los Novillos, en la colonia Los Fresnos, una obra destinada a fortalecer la movilidad y seguridad de las familias que habitan en este sector.

Acompañada por autoridades municipales, representantes de Mejora Coahuila y vecinos beneficiados, la Presidenta Municipal destacó que la construcción de este puente responde a una de las principales demandas planteadas por los habitantes de la colonia.

Señaló que la obra es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, con el propósito de atender necesidades prioritarias de infraestructura y mejorar la calidad de vida de la población.

Durante su mensaje, Laura Jiménez afirmó que su administración mantiene el compromiso de cumplir con acciones concretas que fortalezcan la seguridad, la conectividad y el bienestar de las familias muzquenses.

El proyecto contempla trabajos de limpieza, trazo y nivelación del terreno, excavación, construcción de plantilla de concreto, zapatas corridas, muros, losa de concreto, cimbra y descimbra, así como la instalación de banquetas, muros de contención y rellenos con material de banco.

Además, se realizará la limpieza final del área y la colocación del anuncio informativo de obra, con el objetivo de garantizar una estructura segura, funcional y duradera para los usuarios de esta vialidad.

La alcaldesa reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo urbano y mejoren las condiciones de seguridad y movilidad en el municipio.

En el evento participaron Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Coahuila; Elmer Rocha García, director de Obras Públicas Municipales; Esmeralda Falcón Cruz, vecina beneficiaria; Héctor Murillo, constructor responsable de la obra; integrantes del Cabildo y funcionarios de la Administración Municipal.

Con el inicio de esta obra, el Gobierno Municipal de Múzquiz busca fortalecer la infraestructura urbana y atender las necesidades de los sectores que demandan mejores condiciones de tránsito y conectividad.