Alcaldesa de Múzquiz lidera entrega de libros de texto gratuitos

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó la entrega de libros de texto gratuitos y útiles escolares en la Escuela Primaria Melchor Múzquiz TV, acompañada por el Secretario de Educación en Coahuila, Emmanuel Garza Fishburn, el Coordinador Municipal de Mejora Coahuila, Jesús Guerrero García, así como por las coordinadoras regionales de educación.

Durante el evento, la alcaldesa destacó el compromiso del Gobierno Estatal y Municipal para garantizar que cada niña y niño cuente con las herramientas necesarias para iniciar el ciclo escolar 2025-2026. Asimismo, agradeció el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien impulsa con firmeza este esfuerzo en beneficio de la niñez coahuilense.

"Este apoyo representa igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes de nuestro municipio, reafirmando que la educación es la base del desarrollo de nuestras familias y de nuestro futuro", expresó la presidenta municipal.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal de Múzquiz continúan trabajando unidos para fortalecer la educación y brindar a las y los estudiantes las condiciones necesarias para alcanzar sus metas.