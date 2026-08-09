Laura Jiménez Múzquiz lanza campaña de canje de armas en Barroterán

Minas de Barroterán, Múzquiz, Coah.- Con el firme compromiso de fortalecer la seguridad, la prevención y la cultura de la paz, la presidenta municipal de Melchor Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, encabezó junto al coronel de Caballería de Estado Mayor Hugo Horacio Verdejo Salcedo, comandante del Decimocuarto Regimiento de Caballería, el arranque oficial de la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 "Sí al Desarme, Sí a la Paz", realizada en la comunidad de Barroterán.

La ceremonia contó con la presencia del licenciado Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera; María de la Luz Cruz García; José Ángel Flores Múzquiz; Jesús José Ponce Sánchez; integrantes del Honorable Cabildo; directores de la administración municipal; autoridades civiles y militares, así como ciudadanía en general.

Como parte del protocolo, se rindieron honores a la bandera, se entonó el Himno Nacional Mexicano y el capitán primero de Caballería Tomás Benites Juárez, del Decimocuarto Regimiento de Caballería, dirigió las palabras alusivas al acto, destacando la importancia de fomentar la participación ciudadana en este programa preventivo que busca disminuir los riesgos derivados de la posesión de armas de fuego en los hogares.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que la construcción de la paz requiere del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

"Cada arma que es entregada voluntariamente representa una oportunidad para prevenir accidentes, evitar hechos de violencia y proteger la vida de nuestras niñas, niños, jóvenes y de todas las familias de nuestro municipio. La paz se construye con la participación de todas y todos."

Asimismo, reconoció el trabajo del Ejército Mexicano por impulsar programas de proximidad social que fortalecen la prevención y la confianza ciudadana, además de agradecer la coordinación permanente con la Fiscalía General del Estado y las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Posteriormente, la presidenta municipal realizó la declaratoria inaugural de la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026 "Sí al Desarme, Sí a la Paz", reafirmando el compromiso del gobierno municipal de seguir promoviendo acciones que favorezcan la seguridad y la convivencia pacífica.

Como parte del evento, el coronel Hugo Horacio Verdejo Salcedo y la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, acompañados por las autoridades presentes, recibieron y canjearon la primera arma entregada de manera voluntaria por una ciudadana, la cual fue destruida conforme a los protocolos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal de Múzquiz, en coordinación con el Ejército Mexicano y las autoridades de seguridad, reafirma su compromiso de impulsar programas preventivos que contribuyan a construir un municipio más seguro, promoviendo una cultura de paz, legalidad y responsabilidad ciudadana.