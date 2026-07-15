Gobierno Municipal de Múzquiz refuerza limpieza de arroyo

Múzquiz, Coah.- Como parte de las acciones preventivas para proteger a la población durante la temporada de lluvias, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Ecología Municipal y las cuadrillas de limpieza, llevó a cabo trabajos de desazolve y limpieza en el arroyo de la colonia Occidental, hasta un costado de la calle Abraham Long.

Estas labores consistieron en el retiro de maleza, basura, lodo y material acumulado que pudiera obstruir el libre flujo del agua, con el objetivo de disminuir el riesgo de inundaciones y brindar mayor seguridad a las familias que habitan en este sector.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez destacó que la prevención es una prioridad para su administración, por lo que se mantienen de manera permanente acciones de limpieza y mantenimiento en arroyos, canales y espacios públicos, especialmente durante la presente temporada de lluvias.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar evitando arrojar basura y escombro en los cauces naturales, ya que estas prácticas generan obstrucciones que incrementan el riesgo de afectaciones durante las precipitaciones.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de trabajar de manera preventiva para salvaguardar el bienestar y el patrimonio de las familias muzquenses.