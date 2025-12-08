Laura Jiménez entrega Primer Informe de Gobierno en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Mediante Sesión Solemne de Cabildo, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez realizó la entrega de la Glosa del Primer Informe de Gobierno a los integrantes del Ayuntamiento, Administración Municipal 2025-2027.

Dicho acto se llevó a cabo en la sala de Cabildo de Presidencia Municipal, designado como recinto oficial; mediante el orden del día se llevó a cabo la lista de asistencia de los regidores, declaración del quórum e instalación legal de la sesión por parte de la alcaldesa, entrega y mensaje al cabildo por parte de la Ciudadana Laura Patricia Jiménez Gutiérrez y, en su caso, la aprobación del Primer Informe Anual del Gobierno sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal.

Durante el desarrollo de dicha ceremonia, la Comisión de Gobernación integrada por los regidores el ingeniero Porfirio Romo Ibarra y la profesora María Amparo Flores Morín recibieron de forma simbólica el informe de manos de la presidenta municipal.

En su mensaje, la alcaldesa expresó que, en cumplimiento a lo dispuesto por el Código Municipal y por los artículos que rigen la Administración Pública Municipal y, en apego a las obligaciones constitucionales de rendición de cuentas, informa de manera clara y transparente el estado que guarda la administración de Múzquiz en su primer año de gestión.

"Este Primer Informe lo hemos redactado conforme está establecido en nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027, que establece para su interpretación y organización 5 Ejes Rectores: Múzquiz Seguro, Múzquiz en Grande, Calidad de Vida, Obras Inclusivas y un Gobierno con Sentido Humano.

Añadió la edil que dicho Informe es un acto de legalidad, pero sobre todo un acto de respeto hacia las y los muzquenses, que depositaron en el actual gobierno su confianza.

Destacó el trabajo en seguridad, en obras sociales, acciones en apoyo a los más necesitados, el impulso que se le ha dado al turismo, entre otros rubros.