Laura Jiménez dialoga con jubilados en Villa de las Esperanzas

Villa de las Esperanzas, Coah.- Como parte de los recorridos que realiza por las diferentes comunidades del municipio, la presidenta municipal de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, visitó Villa de las Esperanzas, donde sostuvo un encuentro con integrantes de los jubilados y pensionados de la delegación 315.

Durante esta visita, la alcaldesa tuvo la oportunidad de saludar al señor Ramiro, a la señora Luz y al señor Abraham, con quienes compartió una amena plática en un ambiente de amistad y cercanía.

En el encuentro se dialogó sobre diferentes actividades que pueden desarrollarse en beneficio de los adultos jubilados y pensionados, así como sobre propuestas encaminadas a continuar impulsando mejoras para Villa de las Esperanzas.

Laura Jiménez destacó que estos encuentros son una oportunidad para escuchar directamente a los ciudadanos, conocer sus inquietudes y sumar esfuerzos para atender las necesidades de cada comunidad.

La presidenta municipal agradeció la cálida recepción y señaló que mantener un gobierno cercano, que escuche y dialogue con la ciudadanía, es fundamental para seguir avanzando juntos.

"Me dio mucho gusto saludar al señor Ramiro, a la señora Luz y al señor Abraham. Fue una buena plática entre amigos y un rato muy agradable para compartir", expresó la alcaldesa.

De esta manera, el gobierno municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de continuar recorriendo las comunidades y trabajando de la mano con sus habitantes para construir mejores condiciones de vida y bienestar para todas las familias.