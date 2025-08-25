Colaboración clave para fortalecer seguridad en Múzquiz

Siguiendo con el refuerzo de las acciones en materia de seguridad implementadas por el Gobierno del Estado, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez giró instrucciones al director de Seguridad Pública Municipal, Cmte. José Ponce Sánchez, quien sostuvo una reunión con el Coronel de Caballería del Estado Mayor, Mario Noé Martínez Contreras, con el objetivo de trazar estrategias conjuntas que fortalezcan la seguridad en el municipio.

Durante este encuentro se reafirmó el compromiso de trabajar de manera coordinada y estratégica para garantizar la tranquilidad y la paz en beneficio de todas y todos los ciudadanos de Múzquiz.

Con estas acciones, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez reitera su responsabilidad y compromiso en el tema de seguridad pública, priorizando el bienestar de las familias muzquenses.