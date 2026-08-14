Más de 1,200 paquetes escolares entregados en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El Comité Municipal del PRI en San Juan de Sabinas anunció la entrega de más de 1,200 paquetes escolares y 450 mochilas para estudiantes, con el propósito de apoyar a las familias ante los gastos del regreso a clases.

La entrega iniciará el próximo miércoles 19 de agosto en comunidades rurales y ejidos, para posteriormente extenderse a las diferentes colonias del municipio, informaron la presidenta del comité, Lic. Laura Luz Pérez Castro, y el secretario general, Javier Salazar.

Los apoyos estarán dirigidos a estudiantes desde preescolar hasta nivel profesional, con el objetivo de contribuir a la economía familiar durante el inicio del nuevo ciclo escolar 2026-2027.

La dirigente destacó el respaldo del presidente del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, así como la participación de la Red Jóvenes por México en la preparación de los paquetes escolares.

Señaló que la iniciativa busca que ningún niño, niña o joven se quede atrás en este regreso a clases y que las familias puedan afrontar de mejor manera los gastos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

El registro para recibir estos apoyos se realiza mediante la plataforma difundida en la página oficial del PRI de San Juan de Sabinas.