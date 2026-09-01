Inauguran mejoras en sanitarios del jardín de niños en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- A través del programa "La Escuela es Nuestra", se invirtieron 250 mil pesos en mejoras al jardín de niños "María Gándara Sánchez", donde fueron inaugurados los trabajos de remodelación de los sanitarios de la institución educativa.

La directora del plantel, Laura Elena Oyervides Arredondo, agradeció el beneficio otorgado mediante este programa, cuyos recursos federales son administrados directamente por los padres de familia para atender las necesidades de las escuelas.

Durante la inauguración de la obra estuvo presente el alcalde Óscar Ríos Ramírez, quien también ha brindado apoyo al plantel, respaldo que fue reconocido por docentes y directivos de la institución educativa.

En el evento participaron la profesora Nélida Santos Galván, directora de Servicios Regionales; la profesora Mariza Bermea Castillo, supervisora de la Zona Escolar 303, y el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento de San Juan de Sabinas.

También estuvieron presentes Dariela Liseth Márquez Rodríguez, facilitadora del programa "La Escuela es Nuestra"; Lizeth Barrios, encargada de Servicios de la Nación, y María Concepción Escobedo, tesorera del comité responsable de realizar las obras en beneficio del plantel.

La remodelación de los sanitarios representa una mejora en la infraestructura del jardín de niños y forma parte de las acciones impulsadas mediante el programa federal, con la participación de los padres de familia en la administración de los recursos destinados a la institución.