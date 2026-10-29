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Coahuila

Apoyo a familias afectadas por lluvias en Múzquiz

Protección Civil y Bomberos Múzquiz responden a reportes de inundaciones en la ciudad.

Por Staff / La Voz - 29 octubre, 2026 - 07:09 p.m.
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      Múzquiz, Coah.– Ante las lluvias atípicas registradas durante el día de hoy, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, a cargo de Víctor Guajardo Lu, y la Dirección de Bomberos Múzquiz acudieron a diferentes sectores de la ciudad para brindar atención y apoyo a las familias afectadas por inundaciones.

      Los elementos de ambas dependencias realizaron recorridos y labores de apoyo en diversos puntos donde las precipitaciones provocaron acumulación de agua y afectaciones, derivadas del incremento en los escurrimientos y las obstrucciones en acequias, bardas y pasos naturales del agua.

       

      Durante estas labores, el personal de Protección Civil y Bomberos Múzquiz acudió también al domicilio del señor Nicolás, donde ya se había brindado apoyo en ocasiones anteriores debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias. Ante las nuevas precipitaciones, las autoridades regresaron al lugar para atender la situación y brindar asistencia, dando seguimiento a las necesidades de las familias que enfrentan recurrentemente este tipo de contingencias.

      Asimismo, el personal atendió los reportes ciudadanos y acudió a los lugares afectados para auxiliar a las familias, evaluar las condiciones de riesgo y realizar las acciones necesarias para atender las contingencias ocasionadas por las lluvias.

       

      El Gobierno Municipal mantiene la atención a los reportes de la ciudadanía y reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada para salvaguardar la integridad de las familias de Melchor Múzquiz. Asimismo, se exhorta a la población a tomar precauciones, evitar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corrientes de agua, no retirar señalamientos preventivos y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

      La prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para reducir riesgos y proteger la seguridad de todas y todos.

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