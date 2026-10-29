Apoyo a familias afectadas por lluvias en Múzquiz

Múzquiz, Coah.– Ante las lluvias atípicas registradas durante el día de hoy, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, a través de la Dirección de Protección Civil Municipal, a cargo de Víctor Guajardo Lu, y la Dirección de Bomberos Múzquiz acudieron a diferentes sectores de la ciudad para brindar atención y apoyo a las familias afectadas por inundaciones.

Los elementos de ambas dependencias realizaron recorridos y labores de apoyo en diversos puntos donde las precipitaciones provocaron acumulación de agua y afectaciones, derivadas del incremento en los escurrimientos y las obstrucciones en acequias, bardas y pasos naturales del agua.

Durante estas labores, el personal de Protección Civil y Bomberos Múzquiz acudió también al domicilio del señor Nicolás, donde ya se había brindado apoyo en ocasiones anteriores debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias. Ante las nuevas precipitaciones, las autoridades regresaron al lugar para atender la situación y brindar asistencia, dando seguimiento a las necesidades de las familias que enfrentan recurrentemente este tipo de contingencias.

Asimismo, el personal atendió los reportes ciudadanos y acudió a los lugares afectados para auxiliar a las familias, evaluar las condiciones de riesgo y realizar las acciones necesarias para atender las contingencias ocasionadas por las lluvias.

El Gobierno Municipal mantiene la atención a los reportes de la ciudadanía y reitera su compromiso de trabajar de manera coordinada para salvaguardar la integridad de las familias de Melchor Múzquiz. Asimismo, se exhorta a la población a tomar precauciones, evitar cruzar arroyos, calles inundadas o zonas con corrientes de agua, no retirar señalamientos preventivos y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.

La prevención y la colaboración ciudadana son fundamentales para reducir riesgos y proteger la seguridad de todas y todos.