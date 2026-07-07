Laura Patricia Jiménez Gutiérrez impulsa el deporte en Múzquiz con torneo de fútbol

MÚZQUIZ, COAH.- Reafirmando su compromiso con el impulso al deporte y la sana convivencia, el Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, inauguró el Torneo de Fut 7 Rápido Categoría Libre Varonil 2026 en Villa de las Esperanzas, competencia que en esta edición fue dedicada al señor Miguel Ángel Torres, en reconocimiento a su destacada trayectoria y aportación al desarrollo del fútbol en la comunidad.

En representación de la Presidenta Municipal, el profesor Gerardo Múzquiz Loo, director de Fomento Deportivo, encabezó la ceremonia inaugural, donde dirigió un mensaje a los equipos participantes, destacando que el deporte es una herramienta fundamental para fortalecer los valores, la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia entre las familias. Posteriormente realizó la declaratoria inaugural del torneo.

Durante el acto también estuvieron presentes el señor Carlos G. Zamudio, coordinador deportivo en Villa de las Esperanzas; el homenajeado Miguel Ángel Torres, quien agradeció la distinción y el respaldo de quienes han impulsado el deporte en la comunidad; el profesor Ernesto C. Martínez de los Santos, coordinador deportivo, encargado de realizar la toma de protesta a los jugadores; así como los señores Óscar Juárez y Roberto Galanza.

En esta edición participan los equipos Leicester City, Santos, Galácticos, La Mota, La Raza FC y Real 21, quienes buscarán el campeonato en una competencia que promueve el compañerismo, el respeto y el juego limpio.

Como parte del arranque oficial del torneo, el Gobierno Municipal realizó la entrega de material deportivo a cada uno de los equipos participantes y a la liga, con el propósito de brindar mejores condiciones para el desarrollo de la competencia y seguir fortaleciendo el deporte amateur en el municipio.

Con acciones como esta, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez continúa respaldando el deporte en todas las comunidades de Múzquiz, convencida de que la actividad física y la participación ciudadana son pilares para construir una sociedad más unida, saludable y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.