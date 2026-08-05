Inicia Laura Jiménez acciones de cuartos completos para brindar hogares dignos a familias de Múzquiz

Ejido Nogalitos, Múzquiz, Coah.- Con el compromiso de seguir mejorando las condiciones de vida de las familias del municipio, la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó en el ejido Nogalitos el arranque de cinco acciones de construcción de cuartos completos, como parte del programa Construcción de Vivienda, en coordinación con Mejora Coahuila y el Gobierno del Estado.

Durante el evento, la Presidenta Municipal destacó que estas obras representan una inversión en el bienestar de las familias, ya que les permitirán contar con espacios dignos, seguros y funcionales, contribuyendo a disminuir el hacinamiento y mejorar su calidad de vida.

La explicación técnica estuvo a cargo del Ing. Elmer Rocha García, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, quien informó que cada cuarto contará con cimentación, muros de block, losa de concreto, instalación eléctrica oculta, puerta metálica, ventana de aluminio, acabados interiores y exteriores con estuco, además de una placa conmemorativa.

En representación de las familias beneficiadas, Karina Luna Flores dirigió un mensaje de agradecimiento a la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez por tomarla en cuenta para recibir este beneficio, el cual representa una nueva oportunidad para ella y sus hijas de contar con un espacio digno y seguro para vivir. Emocionada, expresó que nunca antes habían sido consideradas para recibir un apoyo de esta naturaleza, por lo que reconoció la sensibilidad y el compromiso de la Presidenta Municipal con las familias que más lo necesitan.

En el arranque de estas acciones estuvieron presentes el C. José Manuel Flores Múzquiz, secretario del Ayuntamiento; el Ing. Elmer Rocha García, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano; Jesús Guerrero García, coordinador de Mejora Múzquiz; integrantes del Cabildo, directores del Ayuntamiento, personal administrativo de Presidencia y de las localidades, así como el constructor Óscar López y el equipo de Mejora Coahuila.

Con estas cinco acciones de construcción de cuartos completos en el ejido Nogalitos, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de trabajar de la mano con el Gobierno del Estado para seguir construyendo un municipio con mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para todas las familias.