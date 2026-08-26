PRI entrega apoyos escolares a más de 200 estudiantes en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En los hogares de la Región Carbonífera, el regreso a clases también significa hacer cuentas para poder comprar lo necesario.

Por eso, una mochila y un paquete de útiles escolares pueden representar mucho más que un apoyo: significan tranquilidad para una familia y una oportunidad para que un niño continúe estudiando.

Con esa visión, el PRI del Municipio de San Juan de Sabinas llevó apoyos escolares a más de 200 niñas, niños y jóvenes de la Villa de San Juan y comunidades ejidales, como parte de una jornada cercana a las familias.

La presidenta del Comité Municipal del PRI, maestra Laura Pérez Castro, y el secretario general, Javier Salazar Guajardo, encabezaron la entrega junto con integrantes de la estructura priista y la diputada local electa Claudia Garza Iribarren.

Más que un acto protocolario, la jornada permitió llevar directamente a las familias mochilas y útiles que serán de gran ayuda para enfrentar el regreso a las aulas.

El mensaje fue claro: ningún estudiante debe abandonar sus estudios por no contar con lo indispensable para acudir a la escuela, expresó la licenciada.

La acción contó con el respaldo de Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, primer priista de Coahuila, como parte de las acciones que buscan mantener cercanía con las comunidades y responder a necesidades reales de las familias.

En San Juan de Sabinas, el llamado es a seguir apostándole a la educación y, a trabajar para que cada niña, niño y joven tenga las herramientas necesarias para construir su propio futuro.

Porque detrás de cada mochila entregada hay una familia que recibe un respiro y un estudiante que comienza un nuevo ciclo con la ilusión de salir adelante.