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Coahuila

PRI entrega apoyos escolares a más de 200 estudiantes en San Juan de Sabinas

El PRI de San Juan de Sabinas realizó la entrega de mochilas y útiles escolares a más de 200 estudiantes de la región.

Por Teresa Muñoz - 26 agosto, 2026 - 07:11 p.m.
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      VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- En los hogares de la Región Carbonífera, el regreso a clases también significa hacer cuentas para poder comprar lo necesario.

      Por eso, una mochila y un paquete de útiles escolares pueden representar mucho más que un apoyo: significan tranquilidad para una familia y una oportunidad para que un niño continúe estudiando.

      Con esa visión, el PRI del Municipio de San Juan de Sabinas llevó apoyos escolares a más de 200 niñas, niños y jóvenes de la Villa de San Juan y comunidades ejidales, como parte de una jornada cercana a las familias.

      La presidenta del Comité Municipal del PRI, maestra Laura Pérez Castro, y el secretario general, Javier Salazar Guajardo, encabezaron la entrega junto con integrantes de la estructura priista y la diputada local electa Claudia Garza Iribarren.

      Más que un acto protocolario, la jornada permitió llevar directamente a las familias mochilas y útiles que serán de gran ayuda para enfrentar el regreso a las aulas.

      El mensaje fue claro: ningún estudiante debe abandonar sus estudios por no contar con lo indispensable para acudir a la escuela, expresó la licenciada.

      La acción contó con el respaldo de Carlos Robles Loustaunau, dirigente estatal del PRI, y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, primer priista de Coahuila, como parte de las acciones que buscan mantener cercanía con las comunidades y responder a necesidades reales de las familias.

      En San Juan de Sabinas, el llamado es a seguir apostándole a la educación y, a trabajar para que cada niña, niño y joven tenga las herramientas necesarias para construir su propio futuro.

      Porque detrás de cada mochila entregada hay una familia que recibe un respiro y un estudiante que comienza un nuevo ciclo con la ilusión de salir adelante.

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