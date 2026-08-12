Requiere 3 mil Millones de pesos nueva línea de agua

La conducción de 90 kilómetros entre Aura y Sabinas tiene más de 40 años y presenta deterioro y fugas, por lo que proyectan sustituirla.

NUEVA ROSITA, COAH. - La línea de conducción de agua que abastece a la Región Carbonífera, construida con asbesto y cemento y con más de 40 años de operación, requiere una inversión superior a los 3 mil millones de pesos para su sustitución.

El director general del Consejo Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila (CEAS), ingeniero Lauro Villarreal Navarro, informó que el proyecto representa uno de los principales retos para lo que resta de 2026.

Señaló que, para concretar esta obra y, aunado al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se buscará el respaldo del gobierno federal y de las autoridades municipales, con el objetivo de impulsar el proyecto de renovación de la infraestructura hidráulica.

Acciones de la autoridad

Villarreal Navarro explicó que el tema fue abordado durante la reunión del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de la Región Carbonífera (SIMARC), donde se destacó la necesidad de atender las condiciones actuales de la línea de conducción.

Precisó que hace aproximadamente un mes la Comisión Estatal de Aguas concluyó el proyecto técnico para la nueva línea de conducción de Aura a Sabinas, con una longitud de 90 kilómetros. Su elaboración tomó más de nueve meses y contó con la participación y opinión de personal técnico.

Detalles confirmados

El funcionario estatal reiteró que la actual línea de asbesto y cemento se encuentra colapsada en distintos puntos debido a sus más de cuatro décadas de funcionamiento y registra numerosas fugas.

Por ello, se plantea construir una nueva conducción con materiales adecuados y autorizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).