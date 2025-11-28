Camioneta Chevrolet se destruye en accidente en carretera federal 57

SABINAS, COAH.- Un fuerte accidente se registró sobre la carretera federal 57, a la altura de las letras monumentales de esta ciudad dejando como saldo tres personas lesionadas y una camioneta Chevrolet completamente destruida.

El percance provocó una intensa movilización por parte de diversas corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron de inmediato al lugar del siniestro para realizar las diligencias pertinentes.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo e impactó contra el camellón central, derribando una luminaria, mientras se desplazaban desde Stanton, California, con destino al estado de Guanajuato.

El impacto fue de tal magnitud que la unidad quedó completamente destrozada.

Los lesionados fueron identificados como Gustavo Solís García, de 63 años, originario de Parácuaro, Guanajuato; Manuel Arreola Almanza, de 66 años, quien dijo ser el conductor de la camioneta, residente de California, además de María Evelia López, de 65 años, también originaria de Guanajuato.

Todos ellos recibieron atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana de esta ciudad, no resultando con heridas de consideración.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero, respetando los límites de velocidad y manteniéndose alerta para evitar futuros accidentes.