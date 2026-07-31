Mujer presenta lesiones en la vía pública de Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una mujer fue localizada con diversas lesiones sobre la vía pública, en la calle Eucalipto del municipio de San Juan de Sabinas, donde recibió atención por parte de elementos del Departamento de Bomberos.

La lesionada fue identificada como Wendy Carolina N, de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Antonio Gutiérrez, informó el director de Bomberos, Roberto Ramos García.

El funcionario señaló que los elementos brindaron atención prehospitalaria a la mujer, quien presentaba una laceración en el mentón y dolor en la región cervical izquierda.

Ramos García explicó que, pese a la recomendación de recibir valoración médica, la mujer se negó a ser trasladada a un hospital, por lo que permaneció en el lugar.

La atención tuvo como finalidad valorar las lesiones y descartar alguna afectación de mayor gravedad derivada de los golpes que presentaba.

De estos hechos también tomaron conocimiento elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública, quienes realizaron las diligencias correspondientes.