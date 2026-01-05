Enrique N. detenido tras atropello de Gregorio N. en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adulto mayor resultó con lesiones visibles en el rostro luego de ser atropellado por una camioneta en movimiento, en un hecho ocurrido en la intersección de las calles Jiménez, Raúl Lemuel y Gustavo Elizondo, en el barrio La Ford. Estos hechos movilizaron a los cuerpos de emergencia y autoridades locales.

El conductor presuntamente responsable fue identificado como Enrique N., de 24 años de edad, con domicilio en la calle Abraham Long. El joven circulaba a bordo de una camioneta Ford Lobo F150, con placas de circulación 517BD, cuando impactó a Gregorio N., de 71 años, quien se desplazaba a bordo de una bicicleta por dicho sector.

Según el testimonio del adulto mayor, él se desplazaba por la vía con preferencia de paso cuando fue sorpresivamente embestido por el vehículo.

Tras el impacto, vecinos del sector alertaron a los servicios de emergencia, y minutos después paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al lesionado.

El conductor fue detenido en el lugar por elementos de seguridad, ya que además de su presunta responsabilidad en el atropellamiento, presentaba aliento alcohólico. Por tal motivo, fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común para deslindar responsabilidades.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente y definir la situación legal del conductor.

Por lo que respecta al estado de salud del adulto mayor, se reporta como estable, aunque permanece bajo observación médica.