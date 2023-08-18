Levantan bloqueo en Pasta

NUEVA ROSITA, COAH.- La tarde de ayer fue levantado el bloqueo que realizaron proveedores locales de maquinaria pesada en los accesos a la obra del Plan de Recuperación de Restos en Pasta de Conchos, en exigencia al adeudo de 30 millones de pesos que no les liquidaron las empresas PROACON y DTERRA, incumplimiento de pago que data de hace más de un año.

Federico García Lares y demás proveedores sostuvieron la mañana de ayer una mesa de diálogo con representantes de CFE fijando algunos puntos de acuerdo para buscar solución a este problema, concretando como fecha el próximo martes 22 de agosto para continuar tratando este tema puesto que las autoridades federales se reunirán con los contratistas deudores.

Los proveedores dijeron tener plena confianza en el apoyo que les habrá de brindar Comisión Federal de Electricidad por ello es que firmaron una minuta firmada, accediendo a levantar el bloqueo con el compromiso por parte de las autoridades competentes para resolver su situación, buscando ese acercamiento con los representantes de las constructoras para que les respondan a los dueños de negocios establecidos en la Carbonífera.

Los propietarios de empresas locales dijeron confiar en CFE para que intercedan con las constructoras a fin de que paguen adeudos. El 22 de agosto sostendremos una reunión con autoridades federales, dijo Federico García Lares, propietario de maquinaria pesada.

Añadieron que depende de la respuesta que les de CFE la próxima semana, los 15 proveedores decidirán como actuar pues la intención primero es que se les liquide el adeudo de los servicios prestados, cubriéndoles DTERRA y PROACÓN todo lo que quedó firmado bajo contrato, legalmente y facturado.

Este fue el compromiso hecho por parte de CFE, Secretaría del Trabajo y Gobernación, ayudarnos en ello, precisó García Lares, aseverando que la intención también es no afectar más las obras de rescate de los 63 mineros caídos en Pasta de Conchos.